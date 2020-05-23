وزير المالية : لدينا ثلاثة محاور لتطوير العلاقات مع السعودية

2020/05/23 | 10:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقله ..كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والنفط بالوكالة علي علاوي، عن التوجه بثلاثة محاور لتطوير العلاقات مع السعودية، ودعم اقتصاد بلاده.وقال علاوي، الذي وصل إلى الرياض مساء الجمعة، إن “الهدف من الزيارة إلى السعودية هو التوجه بثلاثة محاور لتطوير علاقة العراق مع الجانب السعودي، أولها الدعم الفوري النقدي للموازنة، أما المحور الثاني […]

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