عراقيون يتفاعلون مع تسجيل بن علوي: #السعودية_منبع_الارهاب  

2020/05/23 | 10:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تفاعل ناشطون ومدونون عراقيون، السبت، مع التسجيل المسرب لوزير الخارجية العماني يوسف بن علوي والزعيم الليبي السابق معمر القذافي والذي كشف فيه الأول عن وجود 4000 إرهابي سعودي يقاتلون في العراق.واطلق مدونون هاشتاق “#السعودية_منبع_الارهاب” تداولوا فيها تغريدات وتصريحات ومواقف تكشف عن تورط السعودية بدعم الإرهاب وتمويل القاعدة وداعش في العراق طيلة […]

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