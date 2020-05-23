نائب كردي: المركز تهاون جدا مع الاقليم في حل مشكلة الايرادات غير النفطية

2020/05/23 | 10:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..شكك عضو مجلس النواب عن كتلة المستقبل سركوت شمس الدين، السبت، بجدية حكومتي المركز والاقليم في اجراء التسوية المالية بينهما، مؤكداً ان الجانبين يرغبان ببقاء الاوضاع معلقة دون حل خلال المرحلة المقبلة.وقال شمس الدين في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “وزير المالية علي عبد الامير علاوي وجه كتاباً الى رئيس وزراء […]

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