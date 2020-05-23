2020/05/23 | 10:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغدادأكد رئيس التجمع الوطني التركماني مختار الموسوي، ان احلام الصهيو امريكي داخل العراق ستتلاشا وسينتصر الشعب العراقي، فيما حذر من التعامل مع دول اجنبية ضد مصلحة العراق وشعبه.وقال الموسوي في تصريح خص به “العهد نيوز” اليوم السبت، ان الأطماع الأمريكية داخل العراق ستتلاشا على يد الشعب العراقي ، وأضاف أن الحل الوحيد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموسوي لـ”العهد نيوز”: الحل للخلاص من الغطرسة الأمريكية إخراجها من البلاد بالطرق القانونية والدبلوماسية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموسوي لـ”العهد نيوز”: الحل للخلاص من الغطرسة الأمريكية إخراجها من البلاد بالطرق القانونية والدبلوماسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).