بايرن ميونخ يعلن اعادة كوتينيو لبرشلونة

2020/05/23 | 10:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، اليوم الجمعة، انتهاء صلاحية بند أحقية شراء الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو من برشلونة.وانضم كوتينيو إلى بايرن هذا الموسم، على سبيل الإعارة، مع أحقية شرائه مقابل 120 مليون يورو.وقال رومينيجه، في تصريحات لمجلة “دير شبيجل” الألمانية: “بايرن ميونخ لم ينفذ خيار أحقية شراء كوتينيو… انتهت صلاحيته ولم ننفذه”.وأردف: “الآن يجب أن نقوم بالتخطيط الداخلي […]

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