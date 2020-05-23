الرافدين يحذر الدوائر الدولة التي لديها بطاقة الماستر كارد وتقوم بصرف رواتبها يدويًا

2020/05/23 | 10:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..اعلن مصرف الرافدين ان هناك عددا من دوائر الدولة لديها بطاقة الماستر كارد وتقوم بصرف رواتبها يدويًا وهذا مخالف للشروط والتعليمات.ودعا المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلك الدوائر الى “استلام رواتبها الكترونيا وعن طريق الماستر كارد”.واشار الى ان “على حسابات تلك الدوائر تفعيل بطاقات الماستر كارد لموظفيها من خلال مخاطبة الادارة العامة […]

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