2020/05/23 | 10:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة وغبار في هذه المناطق.. حالة الطقس لليوم واليومين المقبلين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة وغبار في هذه المناطق.. حالة الطقس لليوم واليومين المقبلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).