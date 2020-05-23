وزير الداخلية وقائد الشرطة الاتحادية يصلان إلى كركوك

2020/05/23 | 10:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-كركوك

أفاد مصدر أمني، السبت (23 أيار 2020)، بوصول وزير الداخلية، عثمان الغانمي، إلى محافظة كركوك برفقة قائد قوات الشرطة الاتحادية، جعفر البطاط.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "وزير الداخلية عثمان الغانمي وصل اليوم إلى محافظة كركوك، برفقة قائد قوات الشرطة الاتحادية جعفر البطاط"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

بغداد اليوم _ كركوك

اعلنت الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، التصدي لهجوم نفذه عناصر من تنظيم داعش غرب محافظة كركوك.

وقال اعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوة من اللواء 56 بالحشد الشعبي تصدت لهجوم شنه فلول تنظيم داعش الإرهابي في قرية قشقا

بغداد اليوم _ ديالى

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، عن انفجار دراجة نارية في ديالى.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن " عبوة ناسفة انفجرت على دراجة نارية كانت مزورعة في قرية الحد الأخضر بناحية العبارة في محافظة ديالى

بغداد اليوم _ بابل

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بإصابة عنصر ضمن الحشد الشعبي في هجوم شنه تنظيم داعش على ناحية جرف النصر التابعة لمحافظة بابل.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "عناصر تنظيم داعش نفذوا مساء اليوم الجمعة، تعرضا

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