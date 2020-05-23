نائب كردي يتهم حكومة بغداد بـ’’التهاون’’ مع إقليم كردستان في حل ملف الإيرادات النفطية

2020/05/23 | 10:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اتهم النائب عن كتلة المستقبل سركوت شمس الدين، السبت، حكومة بغداد بـ’’التهاون’’ مع إقليم كردستان في حل ملف الإيرادات النفطية.

وقال شمس الدين، في بيان، ان "وزير المالية الدكتور علي عبد الامير علاوي وجه كتاباً الى رئيس وزراء حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني لغرض التسوية مالية جاء في الفقرة الثالثة منه: يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية وديوان الرقابة المالية في الاقليم باحتساب الايرادات غير النفطية للاقليم وتدقيقها"، مبينا ان "هذه الفقرة ستسمح للإقليم الاستمرار بالمراوغة ورفضه تسليم واردات المطارات والمنافذ الحدودية الى المركز كما كان يفعل في السابق".

وبين ان "عمل هذه اللجان المشتركة معروف مسبقاً لدى الجميع كون اعضائها سيكونوا مسيرين من قبل الاحزاب الحاكمة، واتفاقاتهم ستكون حبر على ورق فقط في حين ان ما يجري خلف الكواليس هو السماح لمراهقي حكومة الاقليم التحكم بمصير الشعب ومقدراته، لتنتهي بعد ذلك بمشكلة بين الجانبين يكون المتضرر الوحيد فيها الموظفين المهددين بقطع رواتبهم".

وطالب شمس الدين بـ"اشراك اللجنة المالية في مجلس النواب في هذه الاجتماعات ومراقبة تنفيذ الاتفاق فيما بعد لقطع الطريق على حكومة الاقليم من الاستمرار باختلاق المشاكل مع المركز في كل مرة، واعادة الايرادات غير النفطية الى المركز لتحسين الوضع المالي والاقتصادي للبلد بشكل عام بدلاً من وضعها في البنوك العالمية لحساب ازلام حكومة الاقليم".

بغداد اليوم _ بغداد

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وقال شاكر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "

بغداد اليوم-متابعة

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ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن علاوي قوله، إن "ال

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وقال عليوي في حديث لـ(بغداد ال

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