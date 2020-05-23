2020/05/23 | 10:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كهرباء توزيع الجنوب تعلن صرف راتب شهر اذار للعقود (القدماء حصرا) بعد العيد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/23 | 10:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كهرباء توزيع الجنوب تعلن صرف راتب شهر اذار للعقود (القدماء حصرا) بعد العيد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كهرباء توزيع الجنوب تعلن صرف راتب شهر اذار للعقود (القدماء حصرا) بعد العيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).