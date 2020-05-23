فرنسا تقرر فتح دور العبادة مع الالتزام بالوقاية الصحية

2020/05/23 | 10:47 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت السلطات الفرنسية، فتح دور العبادة والسماح بالتجمعات الدينية، بشرط الالتزام بالتعليمات والوقاية الصحية لمكافحة وباء كورونا.ويأتي هذا القرار قبل يوم من عيد الفطر الذي ينهي فيه المسلمون صيامهم، وتشهد الجوامع بفرنسا كثرة المصلين لاداء صلاة العيد.وقالت وزارة الداخلية الفرنسية في بيان لها مساء امس، إنها ” قررت رفع الحظر عن دور العبادة

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