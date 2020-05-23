بيان : السعودية تبدي استعدادها لدعم العراق في المجالات الامنية والاقتصادية

2020/05/23 | 10:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..اكدت السفارة العراقية في الرياض الى ان الحكومة السعودية ابدت استعداد بلادها لدعم العراق في المجالات كافة بما فيها الامنية والاقتصادية ، مشددة على ان الجانبين اكدا على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين .وذكرت السفارة العراقية في الرياض في بيان اليوم السبت ان “علي عبد الامير علاوي وزير المالية العراقي ووزير النفط وكالة […]

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