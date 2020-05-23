2020/05/23 | 10:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وصل وزير الداخلية العراقي الفريق الركن عثمان الغانمي يوم السبت الى محافظة كركوك المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

وقال مصدر امني مسؤول لشفق نيوز، ان الغانمي وصل الى كركوك برفقة قائد قوات الشرطة الاتحادية.

هذا ومن المقرر ان يجري الغانمي اجتماعات مع قادة في الاجهزة الامنية لبحث الاوضاع في كركوك بعد تزايد الهجمات التي يشنها تنظيم داعش في المحافظة وباقي المناطق التي كانت تخضع لسيطرته في اواسط عام 2014 في العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية العراقي يصل الى كركوك) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية العراقي يصل الى كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).