2020/05/23 | 10:51 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلماني يؤكد حسم اختيار 6 مرشحين للكابينة الوزارية باستثناء وزارة واحدة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/23 | 10:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

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