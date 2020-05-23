صحة واسط: نسبة التزام المواطنين بارتداء الكمامات والكفوف لا تتجاوز 10%

2020/05/23 | 10:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة واسط اليوم السبت عن أن أسباب ارتفاع الإصابات بفايروس كورونا في الفترة الأخيرة في المحافظة يعود إلى عدم التزام المواطنين بإجراءات التباعد الاجتماعي والحظر الوقائي والاستمرار بالتجمعات سيما في الأماكن المغلقة.وقال مدير عام صحة المحافظة جبار الياسري في تصريح إن نسبة التزام المواطنين بارتداء الكمامات والكفوف لا تتجاوز 10%.لافتا إلى […]

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