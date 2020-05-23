متى تفتح العتبات المقدسة في ايران؟ الرئيس روحاني يجيب

2020/05/23 | 10:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني، ان العتبات المقدسة سيتم فتح ابوابها امام الزوار يوم غد الاحد بعد اغلاقها لمدة حوالي 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.وتطرق روحاني في اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا اليوم السبت الى ذكرى تحرير مدينة خرمشهر (24 مايو 1982) خلال الحرب التي شنها نظام صدام على الجمهورية الاسلامية، […]

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