2020/05/23 | 10:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلن مدير عام صحة الرصافة، عبد الغني سعدون الساعدي، السبت، شفاء عشرة حالات جديدة من الاصابات المسجلة بفيروس كورونا.وقال الساعدي في بيان ، إن "صحة الرصافة سجلت اكتساب عشرة حالات شفاء جديدة من الاصابة بفيروس كورونا ،ستة منها في مدينة الصدر موزعة على المحلات 521 و555 و 556 و قطاع 1 وقطاع 7 وحالة واحدة اكتسبت الشفاء في منطقة الشعب محلة 331 وحالة في منطقة الرشاد محلة 771 وحالة في منطقة البلديات قرب دائرة الكهرياء والحالة العاشرة في الزعفرانية محلة 959".واضاف ان "الحالات بدت عليهما علامات الشفاء وتم اجراء لهم مجددا مسحات مختبرية وجاءت النتائج سالبة ما يؤكد اكتسابهم الشفاء واخرجوا من المستشفى".واوضح ان "شفاء الحالات جاء بعد عناية خاصة وبروتكول علاجي استمر لعدة ايام فضلا عن المتابعة الدورية من قبل ملاكات الصحة والخدمات العلاجية والفندقية على مدار الساعة".وافاد ان "العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفع الى 419 حالة شفاء"، مبينا ان "شفاء الحالات يعود للجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الملاكات الصحية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الرصافة:شفاء 10 اصابات بفيروس كورونا والاجمالي الى 419) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الرصافة:شفاء 10 اصابات بفيروس كورونا والاجمالي الى 419) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).