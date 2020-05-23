2020/05/23 | 10:53 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس العام لشؤون الحرمين "المسجد الحرام والمسجد النبوي" عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، عن موافقة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، على إقامة صلاة عيد الفطر يوم غد الاحد في الحرمين الشريفين، دون مصلين.

واعتبر السديس، أن هذا القرار يدل على حرص ملك البلاد على إحياء هذه الشعيرة العظيمة في نفوس المسلمين في ظل هذه الجائحة التي ألقت بالعالم أجمع.

من جهتها، أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تعميما لمؤذني المساجد والجوامع بالمملكة، برفع التكبيرات يوم عيد الفطر، من بعد صلاة الفجر وحتى دخول وقت صلاة العيد عبر مكبرات الصوت الخارجية.

وأكدت الوزارة على عدم إقامة صلاة العيد في جميع الجوامع والمصليات بمناطق المملكة وفق الإجراءات الاحترازية المعمول بها، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك التعميم يأتي إلحاقا لما صدر سابقا من الإيقاف المؤقت للجمع وصلاة الجماعة في المساجد في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اقامة صلاة العيد في "الحرمين" غداً دون مصلين) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اقامة صلاة العيد في "الحرمين" غداً دون مصلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).