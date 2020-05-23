كيف سينخفض عدد سكان دول الخليج بنسبة تصل إلى 10%؟

2020/05/23 | 10:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشف تقرير لـ “Oxford Economics” عن احتمال انخفاض ​​عدد السكان في بعض دول مجلس التعاون الخليجي الست بما يصل إلى 10٪ بسبب التأثيرات الجانبية لجائحة كورونا.وقال سكوت ليفرمور، كبير الاقتصاديين في مؤسسة البحوث “Oxford Economics” قسم الشرق الأوسط، في التقرير “إن دول مجلس التعاون الخليجي في حالة ركود، حيث انخفضت أسعار […]

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