اقامة صلاة العيد في “الحرمين” غداً دون مصلين

2020/05/23 | 11:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس العام لشؤون الحرمين “المسجد الحرام والمسجد النبوي” عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، عن موافقة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، على إقامة صلاة عيد الفطر يوم غد الاحد في الحرمين الشريفين، دون مصلين.واعتبر السديس، أن هذا القرار يدل على حرص ملك البلاد على إحياء هذه الشعيرة العظيمة في نفوس المسلمين في […]

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