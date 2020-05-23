صحة الرصافة تعلن شفاء 10 حالات مصابة بكورونا

2020/05/23 | 11:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلن مدير عام صحة الرصافة الدكتور عبد الغني سعدون الساعدي عن شفاء عشر حالات جديدة من الاصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات التي اكتسبت الشفاء الى 419 حالة.وقال الدكتور الساعدي في بيان ، ان “صحة الرصافة سجلت اكتساب عشر حالات شفاء جديدة من الاصابة بفيروس كورونا” وكانت ست منها في […]

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