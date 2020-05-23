الحشد الشعبي يوزع 100 سلة غذائية بين العوائل المتعففة في المثنى

2020/05/23 | 11:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- المثنى وزعت معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين بالحشد الشعبي في محافظة المثنى، اليوم السبت، 100 سلة غذائية بين العوائل الفقيرة والمتعففة.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أنه “تزامنا مع استمرار جائحة كورونا تواصل معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين للحشد في المثنى مساعدة العوائل الفقيرة والمتعففة التي تضررت اعمالها بسبب جائحة كورونا […]

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