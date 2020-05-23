وزير التخطيط يكشف عن أبرز الملفات التي تمت مناقشتها مع ممثل البنك الدولي

2020/05/23 | 11:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة التخطيط، السبت، أبرز الملفات التي تمت مناقشتها مع ممثل البنك الدولي.وقال وزير التخطيط خالد بتال، في تصريح إن “الاجتماع مع ممثل البنك الدولي لم يتناول الاقتراض الجديد وانما كان مخصصا لبحث تفعيل المشاريع التنموية الممولة من البنك الدولي قبل الازمة المالية والصحية الحالية”، لافتا الى ان ” الاجتماع شهد ايضا بحث الاموال […]

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