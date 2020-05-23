2020/05/23 | 11:10 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روسيا.. مدير مركز ابحاث الأوبئة حقن نفسه بلقاح ضد فيروس كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/23 | 11:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا.. مدير مركز ابحاث الأوبئة حقن نفسه بلقاح ضد فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا.. مدير مركز ابحاث الأوبئة حقن نفسه بلقاح ضد فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).