نائب: تسجيل بن علوي خطير وعلى الحكومة التحاور مع السعودية بشأنه

2020/05/23 | 11:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادطالب النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر ،اليوم السبت، حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بفتح حوار جاد مع السعودية بشأن التسجيل المسرب لوزير الخارجية العماني يوسف بن علوي والذي يكشف فيه عن ارسال السعودية 4000 إرهابي للقتال في العراق.وقال جابر، ان “ما تناوله التسجيل المسرب لوزير الخارجية العماني يوسف بن علوي والقذافي والذي […]

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