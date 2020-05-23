نائب كردي يتهم المركز بالتهاون مع الاقليم في حل مشكلة الايرادات غير النفطية

2020/05/23 | 11:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد شكك عضو مجلس النواب عن كتلة المستقبل سركوت شمس الدين بجدية حكومتي المركز والاقليم في اجراء التسوية المالية بينهما، مشيرا الى، ان الجانبين يرغبان ببقاء الاوضاع معلقة دون حل خلال المرحلة المقبلة.وقال شمس الدين في بيان ، ان وزير المالية الدكتور علي عبد الامير علاوي وجه كتاباً الى رئيس وزراء حكومة […]

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