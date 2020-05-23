امانة بغداد تمنع تحويل ارض من زراعي الى سكني في الجادرية

2020/05/23 | 11:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، السبت (23 أيار 2020)، حالة الطقس خلال اليوم واليومين المقبلين في البلاد.

وذكر بيان للهيأة تلقته (بغداد اليوم)، ان "طقس اليوم السبت، سيكون غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مط

بغداد اليوم- بغداد

أعلن مدير عام الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب، غيث نجم عبيد، السبت (23 ايار 2020)، موافقة الوزير ماجد مهدي حنتوش، على صف رواتب موظفي العقود القدماء لشهر آذارالماضي.

وقال عبيد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الوزير وج

بغداد اليوم- البصرة

أعلنت هيأة النزاهة، السبت (23 ايار 2020)، إحباط محاولة لتهريب 41 سيارة في ميناء أمِّ قصر بالبصرة دون الموديل المسموح بدخولها إلى العراق.





وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "دائرة التحقيقات، وفي معرض حديثها ع

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