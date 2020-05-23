نائب: لا يمكن تسليم واردات الجنوب إلى الإقليم وهو يرفض تسليم وارداته إلى بغداد

2020/05/23 | 11:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

اكد عضو دولة القانون منصور البعيجي، السبت، أن عدم دفع رواتب موظفي الاقليم تتحمله حكومة الاقليم بسبب عدم التزامها مع الحكومة الاتحادية بالاتفاق النفطي، مبينا أن عدم تصدير نفط الاقليم الى شركة سومو ورفض تسليم المنافذ الحدودية الى الحكومة الاتحادية طيلة الفترة السابقة والى الان حال دون تسليم رواتب الموظفين في الإقليم.

وقال البعيجي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "عدم تسلم موظفي الاقليم رواتبهم ليس ذنب اوتقصير بالحكومة الاتحادية وانما هو تقصير حكومة الاقليم التي تصدر النفط وتتسلم ايرادات منافذها الحدودية ولانعلم اين تذهب تلك الاموال".

واضاف أن "شعبنا الكردي في اقليم كردستان يدرك حقيقة عدم وقوف الحكومة الاتحادية بالضد منه اوترفض تسليم رواتبهم ومستحقاتهم ولكن في نفس الوقت من غير الممكن ان تدفع الحكومة الاتحادية الاموال الى الاقليم وهو يرفض تسليم وارداته الى الحكومة الاتحادية".

وتابع أن "النفط والثروات الاخرى هي ملك لابناء الشعب العراقي جميعا وتوزع بينهم بالتساوي لذلك لايمكن ان نسلم واردات محافظات الجنوب الى الاقليم والاخير يرفض ان يسلم واردتة الى المركز".

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، السبت (23 ايار 2020) الانتهاء من إختيار 337 موظفاً من أصل 860 متقدماً لتسنم مناصب مدراء الدوائر والاقسام ومسؤولي الشعب في المكتب الوطني ومكاتب المحافظات الانتخابية.

وقالت المفوضية في

بغداد اليوم- بغداد

اتهم النائب عن كتلة المستقبل سركوت شمس الدين، السبت، حكومة بغداد بـ’’التهاون’’ مع إقليم كردستان في حل ملف الإيرادات النفطية.

وقال شمس الدين، في بيان، ان "وزير المالية الدكتور علي عبد الامير علاوي

بغداد اليوم _ بغداد

كشف النائب عن تحالف الفتح، حسن شاكر، السبت (23 ايار 2020)، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي شخص واختار ستة مرشحين وطرحهم على الكتل السياسية لشغل الحقائب الشاغرة في حكومته.

وقال شاكر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "

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