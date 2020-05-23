مفوضية الانتخابات تعلن إكمال إختيار مدراء الدوائر والاقسام ومسؤولي الشعب

2020/05/23 | 11:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، السبت (23 ايار 2020) الانتهاء من إختيار 337 موظفاً من أ...





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