2020/05/23 | 11:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رياض المسعودي يؤكد لـ / نينا / استمرار الخلافات على اسماء المرشحين للوزارات الشاغرة بين الكتل السياسية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/23 | 11:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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