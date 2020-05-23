علماء: اكتشاف السبب الرئيسي لعدم إمكانية علاج السرطان

2020/05/23 | 11:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكتشف علماء جامعة ستانفورد الأمريكية، أن الانتقاء الطبيعي الناجم عن استخدام الأدوية، يجعل النقائل مقاومة للعلاج.وتفيد مجلة Nature Genetics، بأن الخبراء أخذوا من 136 مريضا مصابين بأنواع مختلفة من السرطان، عينات من الأورام الأولية والأورام الثانوية (أورام الانبثاث).وعرض الباحثون 100 عينة من الأورام الثانوية لتأثير الأدوية و99 عينة أخرى […]

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