2020/05/23 | 11:18 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة / بغداد ..
انبعث من بركان إيتنا في جزيرة صقلية الإيطالية، الذي استيقظ في نهاية أبريل، عمود من الدخان والرماد ارتفاعه 4.5 كيلومتر.
وتفيد La Nuova Sicilia، سجل نشاط البركان في الفوهة الجنوبية-الشرقية الجديدة، التي نشأت عام 2007 .
واستمر هذا النشاط مدة ثلاث ساعات، بعدها بدأ يخف تدريجيا.
وقد انتشر الرماد البركاني في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيطاليا : بركان إيتنا ينشط من جديد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
انبعث من بركان إيتنا في جزيرة صقلية الإيطالية، الذي استيقظ في نهاية أبريل، عمود من الدخان والرماد ارتفاعه 4.5 كيلومتر.
وتفيد La Nuova Sicilia، سجل نشاط البركان في الفوهة الجنوبية-الشرقية الجديدة، التي نشأت عام 2007 .
واستمر هذا النشاط مدة ثلاث ساعات، بعدها بدأ يخف تدريجيا.
وقد انتشر الرماد البركاني في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيطاليا : بركان إيتنا ينشط من جديد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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