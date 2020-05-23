حملة “وعي التعليم” تطلق فعالياتها قبيل إجراء الامتحانات في وزارتي التربية والتعليم

2020/05/23 | 11:19 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت مديرية التربية والتعليم في هيئة الحشد الشعبي، السبت، حملة سميت بوعي التعليم استكمالا لحملة وعي التي اطلقتها مديرية الإعلام في الهيئة، وستشمل اطلاق عدة فعاليات قبيل إجراء الامتحانات في وزارتي التربية والتعليم.وقالت المديرية في بيان وتلقته وكالة صدى “قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو

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