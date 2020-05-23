هيئة النزاهة تحبط محاولة لتهريب 41 سيارة عبر ميناء أمِّ قصر

2020/05/23 | 11:19 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأة النزاهة اليوم السبت، إحباط محاولة لتهريب 41 سيارة في ميناء أمِّ قصر.وذكر بيان للهيأة وتلقته وكالة صدى ,ان”دائرة التحقيقات وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي نفذها فريق من مديرية تحقيق البصرة، أشارت إلى أن فريق المديرية انتقل إلى ميناء أم قصر بعد ورود أخبار بوجود محاولة لتهريب سيارات خارج الميناء،

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