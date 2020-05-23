المرزوقي يتهم الإمارات بقيادة الثورات المضادة في المنطقة

2020/05/23 | 11:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، اتهامات للإمارات بقيادة ودعم الثورات المضادة في دول الربيع العربي.جاء ذلك في ندوة بعنوان “التحولات الدولية في ظل جائحة كورونا” نظمها حزب الاستقلال المغربي المعارض، عبر تقنية “فيديو كونفرانس”، مساء الخميس.وقال “المرزوقي”، “محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي هو المكلف بتدمير الربيع العربي، حاول من قبل أن يدمره في […]

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