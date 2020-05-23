فيسبوك يسمح بافتتاح متاجر للبيع والشراء عبر منصته مجانا

2020/05/23 | 11:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت شركة “فيسبوك” الأمريكية للتواصل الاجتماعي عن إطلاقها خدمة “متاجر فيسبوك”، المخصصة لمساعدة أصحاب الأعمال على البيع والشراء عبر منصتها دون مقابل، وذلك وسط انتشار جائحة “كورونا” المستجد التي أثرت على العديد من الأعمال حول العالم.ويتم تشغيل “متاجر فيسبوك” بالتعاون مع جهات خارجية متخصصة في التجارة الإلكترونية مثل “شوبيفاي” و”بيغ كوميرس” و”وو”، وذلك […]

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