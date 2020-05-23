سعر الدولار في العراق اليوم السبت 23 أيار 2020

2020/05/23 | 11:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد ارتفعت أسعار صرف الدولار في بورصة الكفاح والأسواق المحلية، السبت، (23 ايار 2020).وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 123.200 دينار لكل 100 دولار.أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة: سعر بيع الدولار = 123.750 ديناراً.سعر شراء الدولار = 122.750 ديناراً.

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