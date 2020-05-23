بومبيو : على الكاظمي أن يبدأ بالإصلاحات التي يطالب بها الشعب العراقي

2020/05/23 | 11:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..علق وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، السبت، على تفاصيل المكالمة الهاتفية التي جرت بينه وبين رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.وقال بومبيو في تغريدة على “تويتر”، “حديث عظيم مع رئيس الوزراء العراقي، من الأهمية بمكان أن يبدأ تنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها الشعب العراقي الذي يستحق حكومة خالية من الفساد، ومسؤولة عن احتياجاته، تلتزم […]

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