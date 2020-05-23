بعد اصابة احدهم.. صحة النجف تؤكد سلامة العاملين بمكتب المرجع النجفي من كورونا  

2020/05/23 | 11:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ النجف الاشرف..اكدت دائرة صحة النجف ان العاملين في مكتب المرجع الديني الشيخ بشير النجفي جاءت نتائج فحوصاتهم سالبة ولا توجد اية اصابة.وقال مدير اعلام الدائرة سالم الحميداوي في تصريح /المعلومة/ ان “الكوادر الصحية قامت بإجراء الفحوصات وأخذ المسحات للعاملين في مكتب المرجع الديني الشيخ بشير النجفي بعد اصابة أحد العاملين في المكتب […]

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