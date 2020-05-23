بلقيس فتحي تشيد بمسلسل “البرنس”

2020/05/23 | 11:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبّرت الفنانة اليمنية ​بلقيس فتحي​ عن اعجابها الكبير بمسلسل “​البرنس​” للفنان المصري ​محمد رمضان​، اذ كتبت على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “مسلسل البرنس قشعريرة من الأحداث والممثلين خصوصًا جملة (حاجيب منك عيال يقولولهم يا أولاد ايييه) السيناريو والحوار مش معقولين برافو برافو برافووووو محمد رمضان برافوووووو”.الجدير ذكره ان مسلسل “البرنس” من

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