وزير الداخلية عثمان الغانمي يصل الى محافظة كركوك

2020/05/23 | 11:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي الى كركوك اليوم السبت قبل قليل.وكان في استقباله محافظ كركوكً راكان الجبوري وقائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة وقادة الفرق والامرون وتشكيلات وزارة الداخلية.

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