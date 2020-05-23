النجف الأشرف: خطة متكاملة في عيد الفطر المبارك

2020/05/23 | 11:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدت قيادة شرطة النجف الأشرف خطة متكاملة بمناسبة عيد الفطر المبارك في عموم مناطق المحافظة.

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