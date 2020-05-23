فيديو يرصد سقوط طائرة باكستانية فوق الأبنية

2020/05/23 | 11:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..رصد مقطع فيديو لحظة سقوط طائرة ركاب باكستانية تقل 99 شخصا فوق منطقة سكنية مزدحمة في كراتشي، الجمعة، مما أدى إلى مقتل العشرات.وسقطت الطائرة، وهي من طراز إيرباص، تابعة لشركة الخطوط الدولية الباكستانية في عاصمة الجنوب، كراتشي، بينما كانت تقترب من المطار.وأكد مسؤولون مقتل ما لا يقل عن 80 شخصا، لكن لم يتضح […]

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