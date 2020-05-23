تحذيرات نيابية من خروج الوضعي الصحي عن السيطرة ودعوات لمصارحة المواطنين بشأن أزمة كورونا

2020/05/23 | 11:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

حذرت عضو خلية الأزمة البرلمانية، داليا حاجي، السبت (23 ايار 2020)، من خروج الوضع الصحي في البلاد عن السيطرة بسبب ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا.

وقالت حاجي في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "وزارات ومؤسسات الدولة مطالبة بدعم جهود وزارة الصحة خصوصا فيما يخص السيولة المالية لتأمين المستلزمات الطبية المطلوبة لمواجهة جائحة كورونا".





واضافت أن "المرحلة المقبلة خطيرة جدا لأنه من المحتمل أن تخرج الأزمة عن السيطرة وقدرة وزارة الصحة محدودة في مواجهة الجائحة"، مشددة على ضرورة "الابتعاد عن الحديث غير الواقعي ومصارحة المواطنين في كل ما يخص أزمة فيروس كورونا".

وأكدت أن "الكارثة ستحل اذا لم يتم تدارك الوضع على مستوى الوقاية وتطبيق اجراءات مكافحة الفيروس من قبل المواطنين".

وفي غضون الأيام الأخيرة، سجلت وزارة الصحة، ارتفاعا واضحا بأعداد الاصابات بفيروس كورونا، وصلت في أحد الايام الى 150 اصابة، في يوم واحد.

وفي يوم أمس الجمعة، أعلنت وزارة الصحة العراقية، الموقف الوبائي اليومي للإصابات المسجلة لفيروس كورونا المستجد في العراق.

وقالت الصحة في موقفها، إنه "تم فحص (6070) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (175830)، وسجلت في المختبرات لهذا اليوم (87) إصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد/ الرصافة: 26، بغداد/ الكرخ: 21، مدينة الطب: 1، البصرة: 2، النجف: 1، السليمانية: 5، اربيل : 5، ديالى: 4، كربلاء: 3، المثنى: 6، نينوى: 1، ذي قار: 12".

وأضافت، أن "حالات الشفاء: 49 حالة ، وكما يلي: بغداد/ الرصافة: 10، بغداد / الكرخ: 16، مدينة الطب: 11، البصرة: 9، ذي قار: 3"، مبينة أن "عدد الوفيات: 7 حالات موزعة كالتالي: 5 حالات في بغداد/ الرصافة، حالتان في مدينة الطب".

وأشارت الى أن "مجموع الإصابات: 3964، مجموع حالات الشفاء: 2032، الراقدون الكلي: 1285، مجموع الوفيات: 147".

بغداد اليوم-بغداد

أكد وزير العمل السابق، النائب الحالي، محمد شياع السوداني، السبت (23 أيار 2020)، أن أي استقطاع برواتب الموظفين يعد غير مقبول إذا لم ترافقه إجراءات صارمة بمحاسبة الفاسدين.





أيّ استقطاع من رواتب الموظفين لن يكون مقبولاً من الشعب

بغداد اليوم-بغداد

اكد عضو دولة القانون منصور البعيجي، السبت، أن عدم دفع رواتب موظفي الاقليم تتحمله حكومة الاقليم بسبب عدم التزامها مع الحكومة الاتحادية بالاتفاق النفطي، مبينا أن عدم تصدير نفط الاقليم الى شركة سومو ورفض تسليم المنافذ الحدودية الى ا

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، السبت (23 ايار 2020) الانتهاء من إختيار 337 موظفاً من أصل 860 متقدماً لتسنم مناصب مدراء الدوائر والاقسام ومسؤولي الشعب في المكتب الوطني ومكاتب المحافظات الانتخابية.

وقالت المفوضية في

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