2020/05/23 | 11:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب عن البصرة : سأنقل مطالب موظفي عقود الكهرباء إلى رئيس الوزراء لصرف رواتبهم المتأخرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/23 | 11:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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