نائب يحمل الاقليم مسؤولية عدم دفع رواتب موظفي كردستان

2020/05/23 | 11:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد عدّ النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي ان عدم دفع رواتب موظفي الاقليم تتحمله حكومة الاقليم بسبب عدم التزامها مع الحكومة الاتحادية من خلال عدم تصدير نفط الاقليم الى شركة سومو ورفضها تسليم المنافذ الحدودية الى الحكومة الاتحادية طيلة الفترة السابقة والى الان .وقال في بيان، ان عدم تسلم موظفي […]

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