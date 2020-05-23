المباشرة بصيانة سدة هور الحمار الشرقية شمالي البصرة

2020/05/23 | 11:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة باشرت مديرية الموارد المائية في البصرة بإجراءات سريعة لصيانة سدة هور الحمار الشرقية في قضاء المدينة شمالي المحافظة لمنع انهيارها .وقال مدير الدائرة جمعة شياع المالكي في تصريح صحفي، انه “تمت المباشرة بصيانة سدة هور الحمار الشرقية بواسطة اقفاص الكابيون والجلمود لمنع تأكل السدة ومنعها من الانهيار ودرء الخطر عن الدور […]

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