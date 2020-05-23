المكسيك: تجنبنا الغرق في طوفان كورونا

2020/05/23 | 11:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلن رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، بأن الحكومة نجحت في التعامل مع جائحة فيروس كورونا وتمكنت من تجنيب البلاد الأسوأ، وذلك وسط تزايد حالات الإصابة بالفيروس.وقال الرئيس المكسيكي الجمعة: “الشيء الأهم هو أننا، وعلى الرغم من المعاناة والخسائر في الأرواح، تجنبنا حدوث طوفان..تمكننا من استبعاد هذا السيناريو”.وعلقت […]

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