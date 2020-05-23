كورونا في روسيا.. الإصابات اليومية تعاود الارتفاع وانخفاض في الوفيات

2020/05/23 | 11:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..سجلت السلطات الصحية الروسية نحو 9.5 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، ما يتجاوز رقم اليوم السابق، مع رصد انخفاض في حصيلة الوفيات اليومية بعد قفزة قياسية أمس.وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا اليوم السبت، في تقريرها اليومي، عن تسجيل 9434 إصابة جديدة بالعدوى خلال […]

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