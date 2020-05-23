الصحة العالمية تحذر من “خطر داهم” يهدد 80 مليون طفل

2020/05/23 | 11:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في وقت يسيطر فيروس كورونا على اهتمامات العالم، حذرت هيئات دولية، بينها منظمة الصحة العالمية، من خطر آخر، يهدد عشرات الملايين من الأطفال.فقد قالت وكالات تابعة للأمم المتحدة والتحالف العالمي للقاحات والتحصين، الجمعة، إن حوالي 80 مليون طفل في جميع أنحاء العالم قد يتعرضون لخطر الإصابة بأمراض يمكن الوقاية منها بطريق التطعيم، مثل الدفتريا والحصبة […]

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